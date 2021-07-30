Токио, 30 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над представителями Австралии Эшли Барти и Джоном Пирсом в полуфинале олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте).

Arthouseadler.ru Теннис

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Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 1:0 (13:11).

Павлюченкова и Рублёв восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта. На счету их соперников восемь эйсов, одна ошибка на подаче и два брейка.

В финале Павлюченкова и Рублёв сыграют с победителями матча Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).