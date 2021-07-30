Йошкар-Ола, 30 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 30 июля выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 021 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 666 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны три человека. 376 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались три человека, за минувшие сутки зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 979 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 569 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1092 человека, из них у 1075 — пневмония, 55 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 93 пациента, при этом госпитализированы 94 жителя Марий Эл.