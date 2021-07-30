Людиново, Калужская область, 30 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Калужской области «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала релейную защиту на подстанции 220 кВ «Литейная». Об этом 29 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала релейную защиту на подстанции 220 кВ «Литейная» .

На энергообъекте установлены четыре современных комплекта микропроцессорного оборудования российского производства. В результате повышена надежность электроснабжения территории, где проживает свыше 40 тыс. человек, а также предприятий-резидентов Особой экономической зоны «Калуга».

Микропроцессорные устройства релейной защиты ввели в работу взамен микроэлектронных аналогов, ранее использовавшихся на подстанции и выработавших свой ресурс. Новые устройства обладают рядом преимуществ: высоким быстродействием (порядка 40 миллисекунд), высокой точностью измерений, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров, а также наличием встроенной функции самодиагностики, что значительно повышает их надежность. Использование на подстанциях микропроцессорных защит позволяет минимизировать риски повреждения энергетического оборудования токами короткого замыкания и не допускать снижения надежности электроснабжения потребителей.

Мощность подстанции 220 кВ «Литейная» составляет 400 МВА. Она участвует в схеме выдачи в Калужскую энергосистему мощности Черепетской ГРЭС, питает потребителей города Людиново и близлежащих территорий. От работы подстанции зависит энергообеспечение Людиновской площадки ОЭЗ «Калуга».