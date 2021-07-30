Чебоксары, 30 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Чувашии из-за недостоверных данных управления Роспотребнадзора в части охвата ПЦР-тестированием на коронавирус появился «пустой повод для напряжения ситуации». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявил на заседании оперативного штаба России глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Предваряя обсуждение запланированных вопросов, руководитель республики обратился с критикой в адрес главы управления Роспотребнадзора Надежды Луговской«в части пустых поводов для напряжения ситуации». По словам главы Чувашии, сотрудники ведомства предоставляют «на уровень Федерации недостоверную информацию». Речь идёт об охвате ПЦР-тестированием на коронавирус, за что Чувашия «прогремела» на всю страну в числе пяти аутсайдеров.

Причиной разбирательств стало заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, которое состоялось 23 июля. На нём руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Чувашии низкий уровень ПЦР тестирования, то есть ежесуточно проводят меньше 100 тестов в расчёте на 100 тыс. населения.

Глава Чувашии Олег Николаев опровергает эти данные: по его словам, с 20 апреля 2021 года проводится не менее 230 тестов, а «последние месяцы держится в промежутке 270 — 300», доходя в отдельные дни до 310.

«Мы потратили массу усилий, 2 — 3 дня работали, чтобы разобраться, почему так произошло. Надежда Феофановна, оказывается, ваши сотрудники дали информацию. Я не знаю, откуда они взяли. Мы для чего тогда делимся информацией, ежедневно анализируем, сводим данные? А потом вводим в заблуждение целую систему и выводим на уровень Федерации недостоверную информацию», — обратился руководитель Чувашии к Надежде Луговской.

Олег Николаев также отметил, что в результате «даём разную информацию, и у людей появляются дальше дополнительные сомнения». И призвал «друг друга ценить и аккуратно работать с данными, давать достоверную информацию, чтобы не подрывать и так шаткое доверие к процессам, которые происходят сейчас».

«Я бы просил, чтобы вы на месте разобрались, соответствующее решение по тем сотрудникам, которые допускают небрежную работу, приняли. Или я тогда к Анне Юрьевне (Поповой) обращусь, чтобы она соответствующую работу провела», — предупредил глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 29 216 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 26 616 человек, умерли 1713 пациентов с коронавирусом.