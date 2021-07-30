Уфа, 30 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Экс-начальника управления федеральной пожарной службы МЧС России по ЗАТО Межгорье обвинили в совершении махинаций с выплатами материальной помощи подчиненным сотрудникам на общую сумму свыше 58 млн рублей в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, фигурант уголовного дела с апреля 2016 по декабрь 2017 года получил от 68 своих подчиненных работников взятки на общую сумму свыше 29 млн рублей за содействие в принятии решений о выплате им на постоянной основе дополнительной матпомощи якобы на оплату дорогостоящих лекарственных средств и лечения без законных на то оснований, а также за попустительство и общее покровительство по службе. Следователи считают, что таким же способом он организовал выплаты матпомощи и себе.

«В действительности ни сам обвиняемый, ни другие сотрудники не имели медицинских показаний для получения данного вида выплат, а полученные деньги расходовались ими на личные нужды. В результате преступных действий обвиняемого МЧС России причинен ущерб на общую сумму свыше 58 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Сейчас он находится по стражей. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Факты производства необоснованных выплат и получения взяток были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов военной контрразведки ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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