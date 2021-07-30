Берлин, 30 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. На автобане А13 в восточной части Германии перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали как минимум 19 человек. Об этом 30 июля сообщает радиостанция RBB.

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Уточняется, что авария произошла между населенными пунктами Штаков и Фрайвальде в федеральной земле Бранденбург, когда, согласно предварительным данным, водитель автобуса хотел повернуть на расположенную на трассе стоянку и во время этого маневра транспортное средство перевернулось.

Также указывается, что в настоящее время автобан закрыт для движения в обоих направлениях и добавляется, что для перевозки пострадавших задействованы четыре вертолета спасателей. При этом другие подробности инцидента пока не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве произошло столкновение двух автобусов, в результате чего, по предварительным данным, пострадали два человека.