Ульяновск, 30 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод представил интерьер нового автодома, созданного на базе модели УАЗ «Профи». Изображение салона распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба УАЗа Автодом, созданный на базе модели УАЗ «Профи»

Новинка отличается от обычной модели пластиковой надстройкой с остеклением. В автодоме от УАЗа будут: спальные места, кухня, обеденная зона, санузел с душем и множество мест для хранения вещей.

Подробностей о технической части кемпера автопроизводитель пока не раскрывает. Ожидается, что в качестве силовой установки у автодома будет 150-сильный мотор ЗМЗ-PRO рабочим объёмом 2,7 литра. Он будет работать с пятискоростной механической трансмиссией.

Ранее компания «УАЗ» и московская фирма «Люкс Форм» представили модернизированную версию ретро-кемпера УАЗ «Байкал», созданную на базе «Буханки». Работы по переделке «Буханки» в автокемпер занимают 23 дня и стоят 500 000 рублей.

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