Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Бурятии со 2 августа возобновят работу аттракционы в парках и местах отдыха. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято региональным оперативным штабом.

Наталья Диева Аттракцион

Ранее этот вопрос подняли предприниматели на встрече с главой региона Алексеем Цыденовым. В связи с этим последний обратился к членам оперштаба.

Для возобновления работы аттракционы должны соблюдать ряд условий. В их числе регулирование потока отдыхающих, дистанцирование, масочный режим, дезинфекция территории.

Заведения могут быть заполнены не более чем на 50% от максимальной мощности. Сотрудники должны иметь справки о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, физкультурно-спортивных комплексах.

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