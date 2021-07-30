Саранск, 30 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались мужчины 1940 и 1941 годов рождения. Они были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась двусторонней вирусно-бактериальной тотальной пневмонией и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией, а также тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 403 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 795 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2391 человек.

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