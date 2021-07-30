Эксперт назвал возможную дату запуска «Северного потока – 2»
Москва, 30 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Первые коммерческие поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре 2021 года. Об этом 30 июля заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Северный поток-2
«Скорее всего мы в октябре-конце октября увидим первые коммерческие поставки газа. По крайней мере первая нитка будет раньше готова к запуску. Поэтому октябрь — тот реальный срок», — сказал Пикин.
По его словам, запуск «Северного потока — 2» позволит восполнить образовавшийся на европейском рынке дефицит газа.