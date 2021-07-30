Саранск, 30 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 30 июля выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 795 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровел 21 001 житель Мордовии. 403 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1208 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1870 человек.