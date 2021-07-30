Киев, , 12:58 — REGNUM Группа депутатов Верховной рады предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить вместо неё орден Золотого Трезубца. Об этом сказано в законопроекте, зарегистрированном на официальном сайте парламента.

Верховная Рада

«Ввести вместо «Героя Украины» орден Золотого Трезубца — высшей государственной награды Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося достижения», — сказано в документе.

Парламентарии также предложили ввести крест «Честь и слава» для награждения за героический поступок в условиях боевых действий и крест «Достоинство и честь» — за героический поступок в мирное время.

Законопроект также предусматривает отмену званий «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный журналист», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Мать-героиня». Вместо них предлагается ввести награды «Гордость профессии» и «Гордость нации».

Напомним, ранее Верховная рада Украины обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой признать героями нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Тараса Бульбу-Боровца.

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