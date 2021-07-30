Белград, 30 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Парламент Сербии на заседании 29 июля принял изменения и дополнения к Закону о культуре, в соответствии с которыми в составе Национального совета по культуре, в управляющих и контрольных органах учреждений культуры должно быть не менее 40% женщин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Равенство

Новая законодательная норма введена для того, чтобы привести Закон о культуре в соответствие с ранее принятым Законом о гендерном равенстве.

Напомним, что 1 июня в Сербии вступил в силу Закон о гендерном равенстве, который вводит использование соответствующих вариантов имен существительных женского рода для обозначения лиц женского пола профессии. Так как в сербском языке традиционно используются имена существительные мужского рода, обозначающие лицо по профессии, занимаемой должности или выполняемой работе, новый закон вызвал острую реакцию сербских лингвистов, которые считают его насилием над языком.