Мадрид, 30 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Защита певицы Шакиры обжалует заключение суда Испании, из-за которого она может оказаться на скамье подсудимых в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Об этом 30 июля сообщает El Pais.

Shakira.com Шакира

Ранее суд заключил, что существуют достаточные основания для того, чтобы Шакира предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет певицу в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 годы.

Однако адвокаты Шакиры настаивают, что нет прямых доказательств того, что в это время она проводила в Испании более 183 дней в год (срок, после которого человек автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства). В данный период времени Шакира проживала на Багамских Островах, отмечает сторона защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным журналистов, избежать скамьи подсудимых колумбийской певице Шакире удастся лишь в том случае, если она заключит сделку с обвинителями в последний момент. При этом певице грозит реальный тюремный срок: прокуратура обвиняет её в шести налоговых преступлениях, а судья, последние три года рассматривающий данные эпизоды, заключил, что имеются достаточные основания для вызова колумбийки в суд.