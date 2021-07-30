Казань, 30 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 30 июля лабораторно подтверждены 23 876 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились 53 человека, накануне заболели 52 жителя, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 21 205 ковид-пациентов, скончались 611 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 40 человек, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Госпитализация за сутки потребовалась 10 заболевшим, 43 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 30 носителей вируса, девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 240 организациям необходимо привить сотрудников от COVID-19.

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