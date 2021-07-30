Москва, 30 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Замены российскому газу для стран Евросоюза нет. Об этом 30 июля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Если была бы возможность найти другой источник дешевого газа, Европа бы этой возможностью воспользовалась. Альтернативы российскому газу нет. Наша задача довести до конца этот газопровод, чтобы мы до конца года могли его запустить», — сказал Джабаров.

Также член Совфеда отметил, что США не в состоянии на данный момент покрыть потребность стран Евросоюза в газе.