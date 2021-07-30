Анкара, 30 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Российским гражданам следует подготовиться к возможной эвакуации из пожароопасных регионов Турции. Об этом сообщает 30 июля генконсульство России в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В генконсульстве отметили, что граждане РФ не пострадали из-за лесного пожара, который подошёл к курортному городу Мармарису. В этом районе погиб один житель Турции.

Также не поступали обращения от российских граждан, находящихся в Бодруме, где огонь приблизился к отелям. Туристов, в том числе из России, временно расселили, но уже вернули обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля неподалёку от турецкого курортного города Манавгат в провинции Анталья начался лесной пожар. Позднее очаги возникли в других провинциях.

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