Москва, 30 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В России граждане среднего и старшего возраста значительно продвинулись в области финансовой грамотности и ключевых вопросов юриспруденции, регулирующих важные гражданские и финансовые темы, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

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«В законодательном и социальном устройстве России не все так плохо, как принято считать. Важные вопросы, затрагивающие компенсации, выплаты, льготное налогообложение граждан пенсионного возраста еще пять лет назад не изучались и не рассматривались так досконально гражданами, как сегодня.

Важнейшие темы, которые могут интересовать пенсионеров — это налоговые вычеты для пожилых работающих граждан и, конечно, налоги на имущество. Если в большой семье проживают пожилые родственники, рекомендую обратиться за консультацией к юристу.

Ведь, например, грамотное распределение тех же объектов недвижимости и иного имущества позволит экономить ежегодно порядка 15 тысяч рублей для дачного дома, квартиры, автомобиля.

Конечно, российские граждане стали намного лучше разбираться в финансовых и юридических вопросах не от хорошей жизни. Социальная незащищенность пожилых людей в России по-прежнему остается сложной и трудной темой для властей различного уровня.

Тем не менее, такая подкованность в знаниях позволяет людям серьезно экономить, да и уровень человеческого капитала жителей России зримо вырос. Знания действительно оказались силой и эффективным инструментом сбережения семейного бюджета», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что российским пенсионерам необязательно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.

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