Москва, 30 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В большинстве российских регионов штамм «дельта» составляет более 95% по отношению к другим штаммам. Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов коронавируса», — сказал Максютов.

Штамм «дельта» также часто называют «индийским» вариантом коронавируса.