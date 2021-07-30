Центр «Вектор» назвал процент распространения дельта-штамма в России
Москва, 30 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В большинстве российских регионов штамм «дельта» составляет более 95% по отношению к другим штаммам. Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
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«В подавляющем большинстве регионов он составляет уже более 95% по встречаемости относительно других вариантов коронавируса», — сказал Максютов.
Штамм «дельта» также часто называют «индийским» вариантом коронавируса.