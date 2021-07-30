Улан-Батор, 30 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Монгольские импортеры российской нефти подняли розничные цены на бензин АИ-92 на 300 тугриков за литр.

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«Недавно мы получили бензин из РФ по повышенной цене. Стоимость тонны бензина выросла на 38 долларов, тонна дизельного топлива подорожала на 10 долларов. В нынешних условиях, когда на мировом рынке непрерывно растет цена на нефть, не стоит ждать уменьшение цены на бензин», — сообщили представители Управления по делам нефти и полезных ископаемых Монголии в ходе пресс-конференции.

Это уже второе повышение цены в этом месяце. Раньше импортеры повысили цену на АИ-92 на 300 тугриков, таким образом цена АИ-92 за литр за один месяц выросла на 41% и составляет 2050 тугриков.

По данным управления по делам нефти и полезных ископаемых, страна имеет резервы бензина и дизельного топлива на 30 дней. Во избежание дефицита горючего Монголия будет импортировать бензин АИ-95 и АИ-98 из КНР.