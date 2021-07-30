Казань, 30 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Татарии школьные линейки в День знаний будут организованы на открытом воздухе для разных классов, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

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«Требования Роспотребнадзора аналогичны прошлому году. Это проведение праздничных мероприятий 1 сентября по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты для родителей», — цитирует представителя ведомства «Татар-информ».

В новом учебном году продолжит действовать «утренний фильтр», необходимый для выявления и недопущения в школы лиц с признаками респираторных заболеваний. Запрещены совместные массовые мероприятия с участием разных классов и тем более образовательных учреждений, отметила Замалиева.

ИА REGNUM напоминает, в Ярославле решение об отстранении или не отстранении от работы учителей, отказавшихся вакцинироваться без медицинских противопоказаний, будут принимать директора школ. К началу учебного года во всех образовательных организациях Ярославской области будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% сотрудников. В некоторых районах этот показатель почти достигнут.

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