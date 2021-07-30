Брянск, 30 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли оперативники в одной из деревень Трубчевского района Брянской области. У злоумышленников изъято более 69 кг запрещённых веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из видео 32.мвд.рф Нарколаборатория

По подозрению в изготовлении наркотиков задержаны житель Брянской области и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, они приобрели в деревне дом, оборудовали там лабораторию по изготовлению психосимулятора и сбывали запрещённые вещества оптовыми партиями от одного до пяти килограммов. Тайники-закладки для покупателей обустраивались в Москве и Московской области.

В ходе обысков изъято более 69 килограммов, ёмкости для хранения ингредиентов и различное оборудование. По оценкам экспертов, розничная стоимость изъятого по ценам чёрного рынка превышает 17 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.