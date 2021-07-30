Москва, 30 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому малому и среднему бизнесу столицы будет направлено дополнительно 5 млрд рублей. Об этом 30 июля сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Cbr.ru/kaluga Кредитование малого и среднего бизнеса

Из этих средств 1 млрд рублей пойдёт на поддержку бизнеса в борьбе с распространением COVID-19. С помощью финансирования будут компенсироваться затраты на мероприятия по профилактике инфекции. На каждую организацию будет направлено не более 15 тыс. рублей. Ещё организация сможет получить на обеспечение сотрудников средствами защиты — до 6,5 тыс. рублей на человека.

Ещё 4 млрд рублей будет направлено на предоставление льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Средства будут выдаваться на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита — до 100 млн рублей, срок субсидирования процентной ставки будет составлять до 24 месяцев.