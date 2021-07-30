Калуга, 30 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. На территории Калужской области в первом полугодии 2021 года зарегистрировано 8293 преступления. Установлено 2851 лицо, совершившее 4556 преступлений. Число раскрытых сотрудниками полиции преступлений возросло на 11,2%, из них относящихся к категории особо тяжких и тяжких — на 24,6%. Об этом 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Ash Photoholic Преступление

По материалам коллегии ведомства, 100% достиг показатель раскрываемости фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, убийств, разбоев, изнасилований, преступлений коррупционной направленности. В целом раскрываемость преступлений увеличилась и составила 64,5%. Больше на 32,5% раскрыто грабежей, на 21,7% — краж всех видов, в том числе и с банковских карт, на 23,8% — преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, в 3,7 раза — фактов фальшивомонетничества. Реализуемые мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности позволили снизить число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на улицах. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 21,6%. Количество подростков, совершивших преступления, также сократилось.

Число пресеченных сотрудниками органов внутренних дел наркопреступлений увеличилось на 32,2%, из них тяжких и особо тяжких — на 37,9%. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств привлечено 179 лиц. Ликвидировано 49 организованных групп. Правоохранителями изъято 17 килограммов 744 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Достигнуты положительные результаты в сфере безопасности дорожного движения. Уменьшилось на 10,6% число дорожно-транспортных происшествий, на 12,3% — количество погибших в них лиц, на 2,9% — раненых. Произошло снижение на 41,5% количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения и на 22,8% — ДТП, связанных с наездами на пешеходов.