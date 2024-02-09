Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Бурятии в реке Селенга найдены тела пропавших после опрокидывания моторной лодки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 10-летней девочки обнаружил местный рыбак, 40-летнего мужчины — спасатели.

Следственное управление СКР по Бурятии Два человека погибли при опрокидывании лодки в Бурятии

Трагедия произошла 23 июля около 11 часов в районе села Югово. Лодка «Казанка» под управлением 41-летнего местного жителя опрокинулась в протоке реки Селенга. Оказавшихся в воде мужчину и девочку спасти не удалось.

«Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинских экспертиз для определения причины смерти», — отметили в управлении.

Водителю лодки предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта, повлёкшего гибель двух и более человек. Обвиняемый свою вину полностью признал.