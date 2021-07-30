Москва, 30 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день «бразильский» штамм коронавируса изучается российскими специалистами. Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Коронавирус

«Бразильский» вариант коронавируса <…> получен [специалистами], он проходит в настоящее время <…> свои исследования», — сказал Максютов.

По его словам, на сегодняшний день коронавирусный вариант «гамма» встречается лишь в одном российском регионе — в Якутии, и «дальнейшее распространение он не получил».

Максютов отметил, что дальнейшее распространение «гамма"-варианта коронавируса маловероятно, поскольку вариант «дельта», получивший наибольшее распространение в российских регионах на данный момент, не позволит этого сделать.