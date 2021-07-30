Тбилиси, 30 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Отказ руководства правящей партии «Грузинская мечта» от выполнения соглашения от 19 апреля с оппозицией по преодолению политического кризиса, разразившегося в Грузии, вызван стремлением сохранить власть в стране. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Davit Teteloshvili Георгий Гахария

Он отметил, что в соглашении говорится о проведении досрочных парламентских выборах в том случае, если правящая партия на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на октябрь, наберёт менее 43% голосов. По мнению экс-премьер-министра страны, члены «Мечты» на первое место якобы поставили партийные интересы.

«К сожалению, самое плохое здесь то, что правящая партия для сохранения власти идет на всё. — сказал Гахария. — Это обусловлено страхом».

Бывший премьер-министр Грузии также отметил, что соглашение с оппозицией было подписано при посредничестве представителей иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.