В Тамбовской области за сутки выявлены 95 новых носителей коронавируса
Тамбов, 30 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области 30 июля подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Mos.ru
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Всего в области было зарегистрировано 37 тыс. 589 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 528 пациентов, в том числе 143 человека — за последние сутки.