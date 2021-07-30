Вашингтон, 30 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В городе Шакопи (штат Миннесота, США) был обнаружен обезглавленный труп женщины. Об этом 30 июля сообщает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию.

Jo Naylor Убийство

По информации источника, утром 29 июля в полицию поступили сообщения об обнаруженном в автомобиле трупе женщины без головы, при это ее голова лежала около машины.

Также указывается, что погибшая — женщина в возрасте 55 лет — скончалась от полученных ею ранений. Кроме того, в мусорном баке неподалеку от кровавой находки были обнаружены холодное оружие, футболка и обувь в следах крови, которые, по мнению полиции, принадлежат убийце.

Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении этого преступления 42-летнего мужчину, который, как предполагается, был знаком с жертвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы.