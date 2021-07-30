Обезглавленный труп женщины обнаружили в автомобиле в США
Вашингтон, 30 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В городе Шакопи (штат Миннесота, США) был обнаружен обезглавленный труп женщины. Об этом 30 июля сообщает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию.
По информации источника, утром 29 июля в полицию поступили сообщения об обнаруженном в автомобиле трупе женщины без головы, при это ее голова лежала около машины.
Также указывается, что погибшая — женщина в возрасте 55 лет — скончалась от полученных ею ранений. Кроме того, в мусорном баке неподалеку от кровавой находки были обнаружены холодное оружие, футболка и обувь в следах крови, которые, по мнению полиции, принадлежат убийце.
Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении этого преступления 42-летнего мужчину, который, как предполагается, был знаком с жертвой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Самарской области полицейского заподозрили в убийстве школьницы.