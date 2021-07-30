Пермь, 30 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Пермском крае зарегистрировано ещё 450 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

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Из них 64 лечатся в больницах, а 386 — амбулаторно. Общее количество инфицированных достигло 72 601 человека.

В больницах находится 3041 пациент. От COVID-19 скончались уже 3194 гражданина.