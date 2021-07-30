Подольск, Московская область, 30 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Московской области стабилизировалась. Об этом 30 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время запуска производства вакцины «ЭпиВакКорона» на территории подмосковного Серпухова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, эпидемиологическая обстановка на территории страны остается напряженной. Однако есть регионы, где ситуация стабилизировалась. В их число входит и Подмосковье.

«Хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели — это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большие регионы, огромная агломерация, успешно справилась с подъемом и сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение», — сказала Попова.