Мурманск, 30 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 251 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидеры по суточному приросту заболевших — Мурманск (+126), Мончегорск (+28) и Североморск (+27). Всего на лечении с инфекцией находятся 9029 северян.

По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались девять ковид-пациентов, всего с начлаа пандемии — 1554.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для студентов, претендующих на место в общежитии.