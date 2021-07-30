Минск, , 12:29 — REGNUM Западные страны своими поэтапными санкциями против Белоруссии «нащупывает болевые точки», а цель ограничительных мер — оставить людей без пенсий и заработных плат. Об этом 30 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Минск с таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивался. При этом страны Запада понимают ущербность санкционной тактики, поэтому и вводит санкции поэтапно — пакетно.

«Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее, — цитирует его БелТА. — Но главная цель — оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте Белого дома по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской сообщалось, что власти Соединенных Штатов продолжат привлечение к ответственности действующих властей Белоруссии, и в том числе посредством введения в отношении них новых санкционных мер.

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