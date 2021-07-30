Берлин, , 12:48 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин откровенно и даже на повышенных тонах обсуждали украинский кризис в 2014 году. Об этом журналист и историк Ральф Боллман рассказал в новой биографии Меркель, изданной в Германии.

Владимир Путин и Ангела Меркель Archive.government.ru

Боллман отмечает, что для Меркель, как и для многих других западных политиков, неожиданностью стало присоединение Крыма к России после рефендума, проведённого на полуострове в марте 2014 года. Председатель немецкого правительства «десятки раз» звонила Путину, но не хотела лично ехать в Москву, так как боялась, что российский лидер её унизит.

«Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу», — приводит РИА Новости цитату из книги.

Сотрудники, которые прослушивали разговоры, рассказали, что Путин мог становиться «очень эмоциональным, страстным, даже злым», он говорил дольше Меркель. Канцлер отвечала короче, холоднее, но так же ясно по существу.

По их словам, лидеры России и Германии говорили «друг другу все в лицо» даже в телефонной беседе. Иногда они даже кричали.

Позднее, отмечает биограф, Меркель и Путин «научились уважать друг друга», но их беседы вряд ли стали приятнее.

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