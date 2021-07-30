Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделили бюджетные субсидии на создание 19 кинокартин на общую сумму почти 59 млн рублей. Среди этих фильмов будет лента, посвященная легендарному «матчу жизни», сыгранному футболистами, оставшимися в блокадном Ленинграде. Об этом сообщил 30 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский на своей странице в соцсети.

Meineresterampe, pixabay, cc0 Кинокамера

Всего при помощи города будет снято 15 документальных и четыре художественных фильма.

«Много кинолент в этом году посвящено знаковым деятелям культуры нашей страны: Алексею Герману и Светлане Кармалите, Сергею Слонимскому, Игорю Масленникову», — поделился чиновник планами кинематографистов.

Среди намеченных художественных кинолент: «Дополнительный урок» Дмитрия Губарева, «Пять процентов» Дмитрия Светозарова, «Моя ужасная сестра» Александра Галибина, «Опытный образец» Андрея Носкова.

Борис Пиотровский с удовлетворением отметил, что Заксобрание Петербурга 28 июля приняло в третьем чтении законопроект о поддержке кинематографии, согласно которому город сможет оказывать помощь не только некоммерческим студиям, но и коммерческим кинопроизводителям, если их работа социально важна для Петербурга.

«Уже в следующем году мы сможем профинансировать не только НКО, но и коммерческие организации, в том числе киностудии», — заявил вице-губернатор Петербурга по культуре.