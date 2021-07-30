Самара, 30 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. 453 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что в области всего выявили 75 849 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 2624 пациентов с COVID-19, в том числе 14 таких пациентов скончались за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились в этой инфекцией 70 501 человек, в том числе 264 человека победило вирус в прошедшие сутки.