Москва, 30 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Американские политики и преданные страны-сателлиты США в Центральной Европе, среди которых Польша и Литва, невольно оказали эффективную информационную поддержку индустрии российской энергетики и усилили репутацию России как важнейшего участника мирового рынка энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Закулисные лоббистские игры и политические интриги оказались бессильными перед здравым экономическим смыслом. Западной Европе по-прежнему нужны качественные и приемлемые по цене российские энергоресурсы.

За почти 50 лет сотрудничества в области энергетики между Россией и западноевропейскими заказчиками не было ни одного сбоя в выполнении контрактных обязательств.

История с давлением США на «Северный поток — 2» очень поучительна для всего мира. Экстерриториальные санкции оказались неработающими, другие предложения на газовом рынке Европе весьма ограниченными и долгими по срокам доставки.

Сегодня все поставки СПГ нацелены на страны Юго-Восточной Азии, на восточном рынке цена за одну тысячу кубометров газа намного выше взлетевших до небес цен на газ в Западной Европе.

Газопровод из России остается единственным надежным способом поставок топлива в ЕС. США и их вассалов постиг яркий и триумфальный провал.

Теперь тему российского газа в ЕС будут разыгрывать рвущиеся к власти в Сенат политики США. Это хорошая реклама российскому газовому бизнесу.

С наступлением холодов в Европе антироссийская риторика и в ЕС сойдет на нет. Очевидно, что «Северный поток — 2» будет запущен к началу декабря 2021 года», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия якобы предприняла некий «манёвр», чтобы вынудить правительство Германии поскорее согласиться на введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», пишет обозреватель Диана Фрэнсис в статье для американского журнала The National Interest.

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