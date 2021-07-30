Владимир, 30 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 30 июля зарегистрировано 1447 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Медсестра с больным COVID-19

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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 39 тыс. 990 человек.