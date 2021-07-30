Подольск, Московская область, 30 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. На заводе в подмосковном Серпухове запущено производство вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом 30 июля в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Mos.ru Вакцина

Ожидается, что в первый месяц работы объем производства составил 500 тыс. доз вакцины. С сентября выпуск планирует увеличить до миллиона доз, а затем довести мощности до 5 млн доз.

«Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину. То, что сегодня здесь налажен выпуск — это еще одно наше преимущество. Очень приятно, что наши ученые, технологи освоили это производство. Здесь будет производиться полмиллиона доз, с сентября — миллион доз, а потом — 5 млн доз. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены для того, чтобы жить нормальной жизнью. Поэтому спасибо нашим ученым, руководителям, которые добиваются результатов на научном поприще и на этапе внедрения», — сказал Воробьев.