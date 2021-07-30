Липецк, 30 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 30 июля.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Всего в регионе скончались 1130 человек.

Выписаны после выздоровления были 34 тыс. 139 человек.