Реутов, Московская область, 30 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко виновен в мошенничестве в особо крупном размере, объявил 30 июля Реутовский гарнизонный военный суд.

Пресс-служба главы республики Ингушетия Сергей Милейко

Судья Артём Филимонов во время оглашения приговора констатировал, что Милейко организовал хищение чужого имущества, сообщает РИА Новости.

В ходе прений прокурор просил на восемь лет отправить Милейко в колонию, отобрать у него его звание генерал-лейтенанта, награды и назначить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Суд постановил, что Милейко своими действиями причинил управлению Росимущества ущерб на 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Милейко задержали в декабре 2020 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурировало нежилое помещение, оформленное на его супругу. В Росгвардии заявили, что Милейко уволили ещё летом 2019 года.

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