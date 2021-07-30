Липецк, 30 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 июля подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Всего на территории региона было выявлено 39 тыс. 484 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 34 тыс. 139 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 341 — за последние сутки.