Ульяновск, 30 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 219 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

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По данным на 30 июля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 65 366 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 258.

Выздоровели ещё 219 пациентов с коронавирусом, всего вылечился 61 041 человек.

COVID-19 стал причиной смерти 1972 жителей Ульяновской области, из них за последние сутки умерли четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске с 28 июля вакцинация от COVID-19 проводится на базе бизнес-центра автомобильного завода.