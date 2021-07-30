Самара, 30 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Мальчика на самокате сбил автомобиль в Самаре. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Сообщается, что днем 29 июля автомобиль «Hyundai Solaris», за рулем которого находился водитель 1979 года рождения, во дворовом проезде около дома № 9 по ул. Ново-Садовой, наехал на мальчика 2005 года рождения, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на электросамокате.

Отмечается, что ребенку было назначено амбулаторное лечение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП погибли три человека.