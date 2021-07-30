Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 30 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате взрыва на комбинате «Каменский» пострадали несколько человек. С ожогами люди госпитализированы.

Sergeant James McCauley Взрыв

Об инциденте в Каменске-Шахтинском, который случился примерно в 21:45 мск 29 июля, стало известно из местной газеты «Пик». По информации, которой располагает издание, все пострадавшие получили химические ожоги.

Данную информацию пока не подтвердили и не опровергли ни в региональном управлении МЧС России, ни в региональном пресс-центре.

Комбинат «Каменский» был создан в 1939 году и является градообразующим предприятием Каменск-Шахтинского. На заводе выпускается, как указано на сайте предприятия, «важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».