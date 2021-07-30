Москва, 30 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В июле Москва совершила настоящий прорыв в проведении кампании по вакцинации населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, комментируя указ Собянина об отмене ношения перчаток в общественных местах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перчатки

«Очень важная составляющая успеха — грамотная и удобная в расположении территориальная доступность центров вакцинации, бесплатное обслуживание и возросшая ответственность граждан и работодателей.

На исходе июля, судя по официальным данным, в Москве привито 31,61% населения, а в Московской области — более 36% населения.

Похоже, что темпы вакцинации населения не снизятся и в августе. В сезон отпусков население не только в российской столице найдет время, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Нужно отметить, что деловая активность в России на глазах набирает обороты. На этом фоне работодатели, как правило, очень этично намекают персоналу и соискателям на работу о вакцинации. Лучшие карьерные перспективы сегодня, похоже, открываются тем, кто прошел вакцинацию.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина, безусловно, умеренно позитивная новость и для участников рынка, особенно порадуются представители сектора услуг и культуры, в целом, это хороший знак для предприятий малого и среднего бизнеса.

Сегодня все участники рынка строят новые планы, рубль продолжает восстанавливать свои позиции и есть большая вероятность, что к августу доллар будет стоить ниже 73 рублей, а евро не преодолеет уровень 87 руб. Тенденция укрепления рубля в августе сохранится», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отменяется массовое ношение перчаток в общественных местах. Соответствующий указ 30 июля подписал мэр города Сергей Собянин.

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