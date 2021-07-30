Северодвинск, Архангельская область, 30 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На Севмаше (Северодвинск, Архангельская область) сегодня, 30 июля, спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» проекта «Ясень-М», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывод подлодки из эллинга

«АПРК «Красноярск» воплотил в себе самые лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. Пополнение состава подводных сил этими подводными лодками наглядно демонстрирует этап активного оснащения нашего Военно-Морского Флота подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире. Это позволит Военно-Морскому Флоту России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности государства с морских и океанских направлений», — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В течение нескольких дней «Красноярск» переведут к набережной предприятия, где продолжится процесс достройки.

Для справки:

АПРК «Красноярск» — второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885 в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Заложен 27 июля 2014 года. Корабли этой серии станут воплощением и концентрацией новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.