В Архангельской области спущен на воду новый подводный ракетный крейсер
Северодвинск, Архангельская область, 30 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На Севмаше (Северодвинск, Архангельская область) сегодня, 30 июля, спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» проекта «Ясень-М», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
В течение нескольких дней «Красноярск» переведут к набережной предприятия, где продолжится процесс достройки.
Для справки:
АПРК «Красноярск» — второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885 в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Заложен 27 июля 2014 года. Корабли этой серии станут воплощением и концентрацией новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.