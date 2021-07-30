Чебоксары, 30 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Учреждение здравоохранения в одном из районов Чувашии

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По данным на 30 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 29 216 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 74.

Выздоровели ещё 70 пациентов с коронавирусом, всего вылечились 26 616 человек.

Умерли в пандемию 1713 жителей, в том числе за последние сутки COVID-19 стал причиной смерти шестерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике приняты «достаточно адекватные» ограничительные меры, но контроль за ними «оставляет желать лучшего».

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