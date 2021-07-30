Москва, 30 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Москве произошло столкновение двух автобусов, в результате чего, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Телеграм-канале.

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«Сегодня около 10 часов утра в районе дома № 28 по Пятницкому шоссе произошло ДТП автобуса частного перевозчика ООО «Красногорск-Авто», следовавшего по 829к маршруту, с автобусом Мосгортранса, следовавшим по 267 маршруту», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что автобус частного перевозчика въехал в автобус Мосгортранса, который стоял на перекрестке в ожидании подачи разрешающего сигнала светофора.

Кроме того, уточняется, что в результате ДТП легкие травмы получили два пассажира частного автобуса. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло днём 27 июля рядом с главным зданием МГУ имени М. В. Ломоносова на юго-западе Москвы.