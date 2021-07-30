Ногинск, Московская область, 30 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осуждённого за коррупцию, забрали из тюремной больницы в СИЗО в рамках уголовного дела об оскорблении судьи. Об этом сообщила 30 июля его супруга Юлия Шестун.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По словам женщины, Шестун остаётся в тяжёлом состоянии, так как ранее он объявлял голодовку. Его лечили в тюремной больнице в тверском Торжке, но этапировали в СИЗО подмосковного Ногинска.

«Состояние его здоровья остается тяжёлым, я не представляю, как он перенес эту многочасовую поездку по жаре», — сказала Юлия Шестун ТАСС.

О помещении в СИЗО женщине сообщил сам супруг. Он пояснил, что этапировали его по запросу следователей в рамках расследования уголовного дела об оскорблении судьи из Подольска Татьяны Юферовой. Она вынесла Шестуну приговор в декабре 2020 года.

Шестун добавила, что прокуратура Тверской области продолжает проверку по заявлению её супруга о том, что в Торжке его избивали сотрудники ФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Подольский суд Московской области признал Шестуна виновным в мошенничестве и взяточничестве и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в 49 млн рублей.

Читайте также: Экс-главу Серпуховского района Подмосковья осудили за коррупцию